Marcel Nemec a jeho boj s rakovinou: Čo ho v neľahkých časoch okrem divadla a práce s deťmi napĺňa?

Herec a komik Marcel Nemec (50) rakovinu pred svetom netají.

Vlani v júni ste oslávili 50 rokov, to je v živote človeka často prelomový moment. V tom vašom živote prišlo aj k nemilému prelomu - diagnostikovali vám onkologické ochorenie. To nie je darček, aký by ste si želali...

Presne ako hovoríte... Ešte dávnejšie som si povedal, že na tú päťdesiatku príde nový Marcelko. Začal som si „čistiť“ vo svojom živote. (úsmev) Zmenil som svoju vizáž, svoj šatník - z veľkosti XXL na veľkosť M. Povyťahoval som zo skrine všetkých kostlivcov, poobliekal som ich a poslal do sveta. Takto pripravený som vnímal, že mám vyčistený stôl. Tým, že som si vyčistil stôl a nastúpil akoby na novú etapu svojho života, začali sa postupne čistiť aj tie veci, na ktoré som dovtedy nemal čas. Ale s takou razantnou očistou som nepočítal! Zhodou okolností som vlani prekonal boreliózu, dostal som pruh a napokon rakovinu. Keď sa nad tým zamyslím, ono to všetko spolu súvisí.

Je niečo okrem divadla a práce s deťmi, čo vás napĺňa?

Viete čo? Pred časom mi moja zlatá kolegynka Zuzka Vačková – môj Zuzanjelik (lebo ona je môj anjel) ukázala aplikáciu TikTok, ktorá umožňuje vytvárať a zdieľať krátke videá. Začal som sa tým vo voľných chvíľach zaoberať a celkom som sa na to namotal. Lenže čo sa nestalo? Zrazu sa tam na moju osobu spustila vlna hejtov najhrubšieho zrna! Šialené! A ja som negatívnu energiu, ktorú mi ľudia posielali cez sociálnu sieť, zmenil na pozitívnu. Nastavil som hejterom zrkadlo a oni si uvedomili, čo svojimi komentármi spôsobujú. Z ničoho nič mám 300-tisíc lajkov a 15-tisíc odberateľov! Veď to je fantastické!

Nie ste na TikTok už starý? Myslela som si, že na ňom „fičia“ najmä tínedžeri...

...a pod rúškom anonymity píšu hrozné veci! Cezo mňa to pretečie, ale sú aj takí, cez ktorých to nepretečie. Keď niekto napíše dievčatku s nadváhou a so silnými dioptriami, že zdochni, ty ..., tak to s tým dievčatkom niečo robí. Nie raz sa to končí smrťou... Povedal som si, že s tým treba niečo robiť. Oslovil som ministerstvo vnútra, Prezídium Policajného zboru, kreatívcov – Karola Vosátka, Zuzku Vačkovú, Lukáša Frlajsa a už sa pripravuje projekt Zloba. Je zameraný na deti, rodičov, pedagógov a psychológov.

