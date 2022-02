Závisť, nenávisť a intrigy! Soňa Skoncová naložila našim celebritám: Nepotrebujem stretávať tie ksichty

Modelka Soňa Skoncová (35) začínala moderátorskú kariéru v módnej televízii a už roky sa prihovára divákom z televízneho magazínu Topstar na Jojke, ktorý sonduje životy prominentov.

Paradoxne, tmavovlasá hviezda šoubiznisovej relácie teraz naložila svojim kolegom, s ktorými pravidelne vymetala spoločenské akcie. Nebrala si servítku pred ústa a odhalila, čo sa skrýva pod nablýskanou pozlátkou. Podľa nej je slovenská smotánka len maškaráda plná pretvárky.

Soňa Skoncová v roku 2009 súťažila o titul najkrajšej Slovenky, ale skončila druhá. Po tom, čo sa v roku 2012 objavila na Oscaroch v Los Angeles po boku herca Sachu Barona Cohena, jej meno dostalo ten pravý cveng. Ponuky sa začali hrnúť a stala sa moderátorkou módnej televízie. Ujala sa jej Gabriela Drobová, ktorá naštartovala Soninu mediálnu kariéru. Začala ju posielať na takmer všetky prominentné večierky. Odtiaľ plynule prešla do televízie JOJ, kde sa na pravidelnej báze prihovára divákom s novinkami zo sveta šoubiznisu.

Aj keď je to jej chlebíček, celebrít sa radšej stráni. V porovnaní so svetovými hviezdami, s ktorými žúrovala v L. A., sú slovenské hviezdičky podľa nej mimo reality: „S tým som sa musela vždy vyrovnávať. Tie najväčšie hviezdy, ktoré som stretla, mali v sebe pokoru, a preto sú tými hviezdami. A potom prídeš na Slovensko a vidíš tu tie hviezdy, ktoré nevedia, čo so sebou. A ja vždycky len tak kukám, ako je to možné,“ rozhovorila sa v podcaste Wildshow. Nezabudnuteľná je pre ňu historka, keď sa u nás dve hviezdy pohádali, aké topánky budú mať obuté: „Ja nechápem, že niektoré osoby majú potrebu riešiť takéto veci.“

Poslali ju bočným vchodom

Šok jej spôsobili i na vychytenom plese: „Prišla som z Oscarov, bol tu o mňa obrovský záujem a išla som pracovne na jeden ples. Zakázali mi prejsť po červenom koberci, lebo tam idem ako reportérka. Ja som nechápala. Týždeň predtým som bola na Oscaroch a tu mi povedali, že nemôžem prejsť po slovenskom červenom koberci, lebo tam idem ako reportérka. Chápem, že som tam bola pracovne, ale bolo to proti mne. Závisť a doteraz to neviem pochopiť, že ľudia na Slovensku dokážu takto závidieť. Nieže by podporili, čo sa udialo,“ krúti hlavou.

Korona ju vyslobodila

Zo spárov šoubiznisu ju vykúpila pandémia: „Ja už som mala toho plné zuby. Tým, že som v tom bola toľké roky, zasa ísť na akciu a zas tam stretnúť tie isté ksichty, mala som toho vyše hlavy. V tej dobe prišiel covid a pre mňa to bolo vyslobodenie.“ Kamarátov si v tejto brandži nenašla: „Nepotrebujem takých ľudí. Nemám v šoubiznise najlepších kamarátov, je to veľmi občasné, ak to existuje.“