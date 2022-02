Mokráňová sa po operácii prasknutého implantátu úplne zhrozila: Ukázala, čo mala v tele

V poslednej chvíli! Farmárka a fitneska Lucia Mokráňová (30) sa nedávno zverila do rúk lekárov po tom, čo zistila, že jej praskol jeden z prsných implantátov.

Koncom januára tak išla bezodkladne pod nôž. Po čase blondínka ukázala, čo ohrozovalo jej zdravie. Záber nájdete v galérii.

Lucia sa už skoro mesiac dáva dokopy po operácii, ktorú absolvovala kvôli prsnému implantátu. Ten jej bezbolestne praskol, a tak fitneska nič netušila, no vďaka preventívnej kontrole prišla k lekárovi doslova o päť minút dvanásť. Dnes je už úspešne po zákroku, no stále ju desia predstavy, čo by sa mohlo stať, ak by všetko nakoniec dopadlo inak. Potrebu zdravia si uvedomila najmä vtedy, keď jej doktor ukázal, čo v sebe nosila a ako prasknutý implantát vyzerá.

„Dlho som rozmýšľala, či pridám fotku, ale nakoniec som si povedala, že áno, pretože veľa žien si myslí, že prasknutý implantát je úplne v pohode, tak sa pozrite, ako vyzerá,“ priznala Mokráňová, ktorá zostala šokovaná a bez slov. „Keď mi pán doktor ukázal fotku, úplne som sa zhrozila. Áno, toto som mala v sebe,“ dodala fitneska, ktorá vyzýva všetky ženy, aby nepodceňovali pravidelné kontroly.