Kollár bude dvanásťnásobným otcom, na trón posadil Richterovú: Čím mu mamička č. 6 učarovala?

V čom je iná!? Politik a najznámejší slovenský multiotecko Boris Kollár (56) stále nemá dosť potomstva a počet detí sa opäť o jedno navýši.

Doteraz má totiž jedenásť detí s desiatimi ženami, pričom nekorunovanou kráľovnou harému bola Andrea Heringhová (40). Tá má s Kollárom dve deti a práve to ju od ostatných odlišovalo. Čoskoro však už bude jej prvenstvu koniec a druhé dieťa Borisovi porodí aj matka číslo šesť, s ktorou už má syna Artura (10), Barbora Richterová (33). Práve ju v posledných rokoch posadil na pomyselný trón a nie je tajomstvom, že si dvojica nesmierne rozumie. Čím známemu milovníkovi brunetka učarovala?

Richterová a Kollár stále udržujú nadštandardné vzťahy, ktoré prerástli do ďalšieho tehotenstva. Borisova matka číslo šesť, s ktorou má syna Artura, totiž znova nosí pod srdcom dieťa, čo pre Nový Čas potvrdil aj samotný Kollár: „Áno, je to pravda. Je v 16. týždni.“ Ten viac povedať nechcel, no je jasné a už v minulosti sa ukázalo, že matky svojich detí si starostlivo vyberá. Ako sa totiž zdá a potvrdil to aj náš zdroj, Barbora je iná ako ostatné.

„Nepýta od neho drahé dary ani peniaze navyše. Je skromná a žije hlavne pre syna, o ktorého sa dobre stará,“ povedal Novému Času zdroj z okolia dvojice s tým, že žiadne výhody nechce ani pre chlapca. „Rovnako aj Artur navštevuje len normálnu štátnu školu, žiadne anglické drahé školy ani nič podobné,“ dodal náš zdroj. Kollár však napriek tomu dopraje aj jej, luxusné dovolenky či už v Amerike, Ázii či v iných kútoch sveta nie sú výnimkou. Na Slovensku si však sympatická Barbora vôbec nežije zle.

Už desať rokov je majiteľkou krásneho domčeka v Moste pri Bratislave, na ktorý jej mal vraj prispieť aj Kollár. Nehnuteľnosť totiž nie je zaťažená žiadnou hypotékou. „Rodinný dom pri výmere pozemku 600 m² a postaveného bungalovu s dvojgarážou odhadujem na cenu 366-tisíc eur v základe. Ak by bol vnútorne vybavený nadštandardne, prípadne s bazénom, tak by sa cena mohla vyšplhať až na 420-tisíc,“ povedal realiťák, čo je oproti luxusnému hniezdu Heringhovej skromné bývanie.

Je však zrejmé, že Richterová od začiatku vedela, ako vzťah s prelietavým politikom bude vyzerať a prijala to tak, ako to je. „S Borisom normálne fungujeme bez zásadných problémov. Správu o jedenástom dieťati som prijala takisto ako správu o desiatom, deviatom, ôsmom... Absolútne sa ma to nijakým spôsobom nedotýka,“ povedala pred viac ako rokom Barbora pre Plus 7 dní.

Na tróne sedela iná

Najväčší problém by však s momentálnou situáciou mohla mať „kráľovná“ Kollárovho háremu Andrea Heringhová, ktorá ako jediná porodila Kollárovi dve deti. V očiach verejnosti tak bola akoby na špici jeho mamičiek, no dnes je jasné, že Boris to vnímal inak. Je totiž jasné, že na pomyselný trón si usadil práve Richterovú, ktorá sa už čoskoro dočká jeho ďalšieho potomka.

V minulosti sa pritom netajila tým, že Boris je skvelý otec a ich syn Artur je celý on. Práve multiotecko bol totiž ten, kto pre syna vybral meno a nie je vylúčené, že rovnako to bude aj teraz. V júli tohto roka by tak dvojica mala privítať na svet ich druhé dieťa a pre politika to tak bude krásny predčasný darček k jeho augustovým narodeninám.