Panický záchvat a slzy! Alica v šou Bez servítky neudržala emócie na uzde: Ja tu ani nechcem byť

Relácia Bez servítky sa niesla v pochmúrnej atmosfére. Na prvý pohľad sebavedomú Alicu doľahli emócie a pred svojimi hosťami spustila slzy.

Súťažiaca Alica si počas dnešného varenia verila. Svojim hosťom naservírovala menu, s ktorým bola spokojná a ako sa sama pri stole vyslovila, ona prezentuje seba a nezaujímajú ju názory jej hostí.

Krátko po dezerte však dostala panický záchvat a Barbora s Michalom ju ratovali. Michal sám priznal, že vie, aké to je. "Ja som presne vedel, čo sa deje. Dostala chúďatko panický atak, poznám to, ja som ich párkrát v živote mal, takže viem, čo to je," poznamenal.

Alica odišla na toaletu a tam sa rozplakala. "Všetko na mňa z posledných mesiacov doľahlo, všetky emócie z domu a zrazu mi prišlo ľúto, že nie som tam, kde mám byť - s malou," povedala so slzami v očiach Alica.

Neskôr prišla a prihovorila sa hosťom: "Nezvládla som dnešný stres. Je to ťažké, čím teraz prechádzam a ja tu ani nechcem byť, chcem ísť preč, nechám vás tu, ďakujem, že ste prišli. Prepáčte," povedala zronená Alica a odišla do spálne.

Kedy a či z nej vyjde, sa dozviete pri sledovaní relácie Bez servítky dnes o 17.50 na JOJ-ke.