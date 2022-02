Veronika Cifrová Ostrihoňová prehovorila o tehotenstve a prezradila pohlavie dieťatka: Prekvapivé slová moderátorky!

Ich rodina sa čoskoro rozrastie.

Veronika Cifrová Ostrihoňová (33), ktorá je moderátorkou diskusnej relácie Silná zostava, už čoskoro privíta na svete druhé dieťatko. Spolu s manželom Matejom Sajfom Cifrom (42) sa v septembri 2019 stali rodičmi ich prvej dcérky Sáry (2). Aj keď si celebritný pár nechával sladké tajomstvo o druhom bábätku dlhší čas pre seba, nedávno išli s pravdou von, čím šokovali aj svojich kolegov. Samotná blondínka priznala, že takto rýchlo ďalšieho potomka nečakala. Osud im však nadelil dokonalú kombináciu.

Veronika Cifrová Ostrihoňová len nedávno všetkých šokovala krásnou správou, že sa ich rodinka rozrastie o ďalšieho člena. O to emotívnejší bol spôsob, akým túto správu vykričala do sveta, keďže jej asistovala dcérka Sára. „Čo má mamina v brušku?“ spýtala sa Veronika dcéry, na čo jej ona odpovedala: „Bábätko.“ Sajfove dievčence však toho prezradili oveľa viac. „A bude to braček alebo sestrička?“ „Braček. A ako sa bude volať? Sestrička,“ pokračoval rozhovor medzi mamou a dcérou, čím poriadne všetkých zmiatli.

Prešlo však niekoľko dní a Novému Času sa podarilo zistiť pohlavie druhého dieťatka, ktorého sa už teraz Sajfa s Veronikou nevedia dočkať. „Ja som tiež inak chcela dievčatko druhé a bude to chlapec,“ zaznejú prekvapivé slová moderátorky už dnes večer v Silnej zostave, ktorú odvysiela RTVS na Dvojke. Osud tak rodine zriadil taký správny mix, keď k ich dcére pribudne syn. Veronika okrem iného prezradila, ako sa dozvedela, že je v druhom stave.

„To, že som tehotná, som zistila tak, že som sa jeden deň pripravovala do práce a bola som veľmi unavená, tak som si išla ľahnúť. Keď som sa zobudila z toho, že som cez deň zaspala, tak som sadla do auta a išla som si kúpiť tehotenský test, lebo už poznajúc to z toho prvého razu. Ale nečakala som, že tam teda môže niečo byť, a bolo,“ prezradila Veronika v relácii jej manžela Level Lama.