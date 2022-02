Herečka Zuzana Vačková je opäť single: Rozchod po 3 rokoch!

Slovenská herečka Zuzana Vačková (53) pootvorila dvere do svojho súkromia a vyšla s pravdou von.

Napriek tomu, že jej úsmev na tvári takmer nikdy nechýba, len nedávno si prešla neľahkým obdobím. Po viac než trojročnom vzťahu si s priateľom Petrom povedali zbohom a vybrali sa každý svojou cestou. Zdá sa však, že Zuzana už smútok odložila stranou a svoju pozornosť venuje rodine, priateľom, no najmä svojej práci, ktorej má napriek pandémii vyše hlavy.

Vačková bola v šťastnom a harmonickom vzťahu s Petrom viac než tri roky. Avšak ešte pred pár mesiacmi, aj keď tomu naoko nič nenasvedčovalo, sa ich cesta spoločným životom rozplynula. „Áno, je to tak, je to, bohužiaľ, pravda. Naše cesty sa na konci minulého roka rozišli, ale nikto nikomu neublížil, nikto nikoho nepodviedol, len skrátka sme si uvedomili, že je náročné skĺbiť naše rôzne životné štýly. Tak sme sa dohodli, že to skúsime každý zvlášť,“ objasnila herečka Novému Času.

Dvojica sa dala dokopy ešte v roku 2018, no v jednej domácnosti spolu nežili. Ona trávila väčšinu času v Bratislave s dcérou a Peter zasa v Nitre, kde za ním Zuzana chodievala zväčša cez víkendy. Herečka má však teraz plné ruky práce, preto na smútok nemá čas. „V divadle mám niekoľko predstavení, chystáme aj pokračovanie úspešnej komédie Klimaktérium... a čo?. Roboty mám dosť, učím na konzervatóriu a moje rozhovory na youtube majú veľký úspech, z čoho sa teším,“ dodala Vačková na záver.