Zlatá slávica Ewa Farna sa čoskoro stane dvojnásobnou mamičkou.

Hoci si svoje súkromie stráži a detaily o svojom nadchádzajúcom pôrode prezrádzať nechce, teraz spravila výnimku. Fanúšikom prostredníctvom živého vysielania na sociálnej sieti odhalila, že

„Viem, že to bude nepríjemné, bude to bolesť. Ale je to druh bolesti, ktorá pominie. Na konci nás čaká odmena, takže k tomu pristupujem tak, že to bude dobré,“ zverila sa Farná vo videu.

Ako uvádza blesk.cz, speváčka tiež prezradila, ako prežíva posledné týždne pred pôrodom a či sa na ňu lepia tehotenské kilá. „Nikdy som v tehotenstve nepribrala, väčšinou schudnem, pretože jem úplne normálne. Nejem za dvoch, ale skôr spaľujeme za dvoch,“ žartuje Ewa, ktorá už má 2,5-ročného Artura.