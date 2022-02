Cibulková schytala v Let’s Dance tanečné eso: Aha, koľko kvôli nej najazdí jej tanečný partner Pavlík!

Neľahká príprava. Úspešná šou Let’s Dance štartuje na markizáckych obrazovkách už 6. marca. Celebritné tváre budú chcieť predviesť čo najlepšie výkony, no tomu všetkému predchádzajú aj náročné tréningy.

Svoje o tom vie aj bývalá tenistka Dominika Cibulková (32), ktorá nepoprela obavy, keďže tanečné topánky sú pre ňu veľkou neznámou.Pre ostrieľaného tanečníka to však bude poriadna zaberačka, keďže bude musieť kvôli tanečnej paráde pendlovať medzi rodinou a Cibulkovou. Ako to zvládnu?!

Nablýskaná šou Let’s Dance ovládne nedeľné televízne večery už svojou siedmou sériou. Po piatich rokoch sa vracia späť v plnej sile a aj s jedenástimi zvučnými menami. Patrí sem aj bývalá tenistka Dominika Cibulková, ktorá rozhodne je tanečná nováčička.

„Nikdy, nikdy, nikdy som nepričuchla k spoločenským ani k iným tancom. Som úplne nepopísaný papier. Pri tenise je to niečo úplne iné, lebo pri hre som používala iné veci, musela som ísť do kolien, tu je to celkom inak. Som úplná tanečná panna. Sama som zvedavá, čo budú vedieť zo mňa urobiť a čo sa budem schopná naučiť za tých pár týždňov,“ prezradila v nedávnom rozhovore Dominika pre Nový Čas.

No ten, kto rozhodne nie je žiaden začiatočník, je jej tanečný partner Róbert Pavlík. Ide o niekoľkonásobného majstra Slovenska, trojnásobného otca, ktorý má svoju rodinu a zázemie v Novom Meste nad Váhom. „Bol som na kastingu a asi som sa páčil, tak ma vybrali. Vnímam to ako šancu a výzvu ukázať, aký je tanec nádherný a že každý môže tancovať,“ prezradil Róbert Novému Času.

Je tu však kameň úrazu, keďže bude musieť istý čas pendlovať. Hlava mladej rodiny tak bude musieť obetovať veľa času. Bratislava je od jeho domova vzdialená približne 111 kilometrov, takže z talentovaného tanečníka sa razom stane pomaly profi šofér, keďže za celú šou najazdí viac ako 10-tisíc kilometrov.