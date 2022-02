Kolárovský sa k Nízlovej dcére dlho nepriznával: Kto koho opustil?! Záhadný odkaz v novej piesni

Herec, spevák a model Matúš Kolárovský (20) pred pár dňami odhalil dlho skrývané otcovstvo. K dcére Veroniky Nízlovej (35) Nei sa mesiace nehlásil.

Speváčka dokonca pred pôrodom priznala, že otec jej dieťaťa nechce byť súčasťou ich životov. Teraz je však všetko inak.Keby nezmenil svoj prístup, pripravil by jej smutné detstvo, aké prežil on sám. Vlastný otec sa k nemu totiž nehlásil a mladý herec ho nikdy nepoznal.

Mladý talentovaný umelec Matúš Kolárovský, ktorý sa pred niekoľkými dňami rozhodol po troch mesiacoch priznať, že so speváčkou Veronikou Nízlovou splodil dcéru práve on, nemal v detstve na ružiach ustlané. Úspešný model, herec a spevák mal trpké detstvo. Nikdy totiž v rodine nemal mužský vzor.

Nažíval iba s mamou, ktorá si dokonca zobrala do pestúnskej starostlivosti ďalšie tri deti. Herec z Pána profesora však napokon otočil o 180 stupňov a po odmietaní otcovstva sa z neho stal ozajstný otec, ktorého on od detstva nemal a nepoznal. Na celom príbehu mladého speváka a herca je najsmutnejšie to, že ani on sám neokúsil lásku vlastného otca, ktorý pochádza z Juhoafrickej republiky.

Rovnaký osud však skoro postretol aj jeho vlastnú dcérku. Napokon však predsa len zasiahlo srdce a Matúš pri pohľade na malú princeznú zmäkol a rozhodol sa neísť v zlých šľapajach svojho otca. „Otec je z Kapského mesta. Jediné, čo viem, je, že keď som mal 12 rokov, tak ma kontaktovala na Facebooku jeho vtedajšia snúbenica, ktorá ma volala do Londýna na pár mesiacov s nimi žiť, lebo si chcú skúsiť, aké je mať dieťa. Nešiel som,“ odhalil v podcaste Pohofka.

Otca pozná len z fotky, aj to matne: „Keď som sa narodil, stálo ho to 50 libier a knižku. Toľko stál jeho smútok. Mamina je super, starala sa o mňa sama a on sa nemusel úplne hľadať ako otec. Ak bol smutný, tak len sám pred sebou a tomu neverím, keďže sa poznám a asi som troška aj po ňom, že bol z toho dlho smutný,“ vysvetlil bezstarostným tónom.