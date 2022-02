Ako dlho zvažoval Marek Fašiang ponuku účinkovať v Let’s Dance? Má obavy: Nikdy som netancoval!

Tanečná šou Let’s Dance je za dverami. Jednou zo známych osobností, ktorá sa ukáže parkete, je herec Marek Fašiang.

Neprirodzené pohyby

Seriálový otecko ponuku tancovať v Let’s Dance nezvažoval príliš dlho. „Zato však poriadne. Z mojej strany tam boli, samozrejme, jasné obavy, pretože som nikdy netancoval, nemám vôbec žiadne základy, tak­že z tohto smeru to bola, je a bude pre mňa obrovská výzva. Na druhej strane prevážil pocit z toho, že sa chcem naučiť tancovať a hlavne táto šou má pre mňa istú gráciu, šarm a no­blesu. Bola to pre mňa teda veľká pocta, že ma vôbec oslovili, takže to rozhodne zavážilo.“

Prvý kontakt so spoločenskými tancami Marek teda zažil až na tréningu. „Neviem, či to už môžem nazvať tancom, trénujeme naplno a je to naozaj makačka a drina.“

Ktorý tanec mu ide najlepšie a ktorý mu naopak robí najväčší problém? Aká je k nemu jeho tanečná partnerka?

