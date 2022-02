Vladimír Kobielsky prehovoril o kariére či rodine: Čoho sa musel počas korony vzdať?

Vladimír Kobielsky je úspešný herec, ktorého môžeme často vídavať na televíznych obrazovkách. Tak, ako aj veľa iným ľuďom, aj jemu koronavírus zmaril rôzne plány.

Druhá šanca je váš druhý seriál z lekárskeho prostredia. Je náročné naučiť sa napríklad lekárske pojmy? Máte pri nakrúcaní aj nejakú odbornú pomoc?

Lekárska terminológia je náročná a ak mám v textoch odborné výrazy, učím sa ich dlhšie. Pri pozeraní scény nesmie byť poznať, že tak nehovoríme dennodenne. A rutina prichádza len po dôkladnej príprave. Počas nakrúcania máme odbornú konzultantku, ktorá na nás celý čas dohliada. Najprv nám medicínske scény vysvetlí a ukáže, a my to potom pretransformujeme do hereckej akcie.

Korona veľa ľuďom zmarila rôzne plány. Bolo niečo, čoho ste sa aj vy museli vzdať?

Veľmi som sa tešil, že sa po čase stretnem s bratom, ktorý žije v Kanade. Žiaľ, korona nám v tom zabránila a let sme museli zrušiť. Škoda. Mali sme naplánovaných krásnych 15 dní, ktoré sme spolu chceli stráviť a na ktoré som sa skutočne tešil.

Máte tri deti, dve väčšie a jedného benjamínka. Dokážu sa starší súrodenci oňho plnohodnotne postarať?

Ak im to dostatočne včas povieme, tak ochotne a radi. Začína to byť ich parťák. Keď sa na nich pozerám, vidím, že ho nesmierne milujú a ak sa nemusia učiť alebo nemajú nejaké iné plány a povinnosti, radi s ním trávia čas. Je to však vzájomné, on k nim doslova vzhliada. Kristián sa napríklad venuje futbalu a Krištof ho dobieha. (smiech)

