Drobová sa mala o pár dní vydávať, stalo sa niečo nečakané: Svadba je zrušená!

Osud jej opäť nedoprial!

Známa televízna tvár Gabika Drobová mala už o pár dní povedať áno svojmu dlhoročnému partnerovi Karolovi Rumanovi. Dokonale naplánovaný obrad s hostinou im však prekazil covid. Podľa informácií denníka Nový Čas sa mal práve ženích nakaziť koronavírusom a tak museli celú svadbu zrušiť.

Nie je to však prvý raz, čo museli svoj veľký deň presúvať. Veselica mala byť už koncom roka 2021. Dvojica však musela prípravy odložiť pre zdravotné problémy Gabikinho otca. Svadbu si tak druhýkrát naplánovali na deň s magickým dátumom. Párty mala odštartovať v netradičnej hodine. Drobová s Rumanom mali vykročiť do spoločného života ako manželia so správnou konšteláciou hviezd: „Gabriela Drobová a Karol Ruman sa veľmi potešia, ak si pre nich zarezervujete termín 20. 2. 2022 od 20.00,“ stálo na pozvánke pre ich priateľov.