Moderátori televízia TA3 vybehnú na pódium: Kto sa objaví v inscenácii Divadla Nová scéna?

Televízia TA3 vstúpila do priamej spolupráce s Divadlom Nová scéna pri tvorbe inscenácie Elektrický anjel. Bude doslova jej súčasťou. Ide o hru súčasného rumunského autora Radu Macriniciho, ktorá prináša tému duševného zdravia dnešnej mladej generácie. Daný problém reflektuje aj prostredníctvom mediálneho priestoru spoločnosti.

V hre je to imaginárne televízne spravodajstvo, oznamujúce mystifikačnú správu absurdného znovuzavedenia trestu smrti. Od tejto "bežnej správy" sa potom odvíja celý rad situácií, ktoré vyvolávajú množstvo otázok, najmä o nás samých. O strate morálnych hodnôt a istôt nielen mladej generácie.

Režisérom inscenácie je Svetozár Sprušanský, v hre účinkuje okrem profesionálnych hercov Divadla Nová scéna moderátor spravodajstva TA3 Alfonz Šuran a spravodajcovia Lenka Ježová a Patrik Jáger.

"Televízne spravodajstvo moderujem už takmer 30 rokov, ale v niektorých momentoch som sa pri tvorbe inscenácie doslova zapotil," priznáva Alfonz Šuran. "Naplniť predstavy režiséra o emócii, jej vývoji vôbec nie je jednoduché. Je to niečo, s čím sa v reálnom spravodajstve dúfam ani nestretneme. Aj keď človeka to núti premýšľať, aký je dosah správ, ktoré oznamujeme. Aký obrovský vplyv na spoločnosť a jednotlivca majú. Hra nám aj pripomína, ako sa cez pandémiu z našich životov vytratila kultúra komunikácie a ľudskosť. Nahradila ju vulgarita, krutosť a povrchnosť. Dokážeme to ešte zvrátiť?, pýtam sa sám seba."

O výsledku spolupráce televíznych moderátorov s divadelníkmi sa môžete presvedčiť aj sami, premiéra bude 24. februára 2022 v netradičnom hracom priestore Kotolne Fakulty architektúry a dizajnu STU, kde Divadlo Nová scéna bude inscenáciu aj pravidelne uvádzať.