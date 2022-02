Svadba Filipa Jančíka do roka a do dňa? Nad jednou otázkou visí stále otáznik

Huslista Filip Jančík pokľakol pred svojou priateľkou Luckou vo veľkom štýle a to priamo na pódiu počas jedného z bratislavských koncertov. Naskytá sa teda otázka, či bude mať dvojica svadbu do roka a do dňa? Energický hudobník ponechal prípravy na snúbenici a vo výbere jej nechal voľnú ruku. A hoci má dvojica nad miestom ich veľkého dňa vcelku jasno, nad jednou vecou visí stále veľký otáznik!