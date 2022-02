Režisér Ďurovčík si dal neľahkú úlohu: Pre svoj muzikál hľadá novú Gombitovú

Režisér a choreograf Ján Ďurovčík (50) má za sebou niekoľko úspešných projektov. Rodený Michalovčan v práci nezaháľa napriek tomu, že má doma manželku Barboru Ďurovčíkovú (26) a syna Janka (1,5).

V tom čo robí je mimoriadne dobrý a vo všetkom, na čo siahne, žne jeden úspech za druhým. Napriek tomu však aj on momentálne prežíva krušné chvíle, keď by rád svetu predstavil svoj nový muzikál Vyznanie. Pre ten by rád zohnal predstaviteľku, ktorá by sa vyrovnala legendárnej speváčke Marike Gombitovej (65).

Ján Ďurovčík, jeden z najlepších choreografov a režisérov na Slovensku, aktuálne hľadá predstaviteľku do hlavnej roly nového muzikálu Vyznanie. „Najväčšie peklo tohto muzikálu je, že my nehľadáme predstaviteľku Mariky Gombitovej, nehľadáme ani Mariku, ani jej príbeh v tom nie je, ale famózna interpretácia Mariky a Janka Lehotského, ktorý je autorom týchto piesní,“ vysvetlil Novému Času Jano.

„Hľadáme predstaviteľku, ktorá je fantastická herečka, speváčka, ktorá tie piesne zvládne. Na konkurz sme nikoho nevolali, čakáme, kto príde,“ prezradil umelec, ktorý je však tentoraz šokovaný úrovňou, ktorá je nasadená veľmi vysoko. „My neposielame tie baby preč. Skoro každá jedna to odspieva. Práve v tom to je, či to odspieva, či ťa niečo chytí za srdce, či to búra sálu a podobne...

Tých báb, ktoré to odspievajú je veľa, treba však nájsť niečo, čím to dýcha, čo vás chytí za srdce,“ prezradil a jedným dychom dodal: „Aj talentu, ktorý ešte nie je vyspievaný, nepoviete nie. Talent treba podchytiť, vycítime niekde, že na hlavnú postavu to nie je, ale je to sľubné, roly budeme dopĺňať a nielen do tohto muzikálu Vyznanie, ale aj do iných,“ prezradil na záver choreograf.