Partnerka Matúša Kolárovského, ktorý je otcom Nízlovej dieťaťa: Áno, žiarlim!

Jeho akiste poznáte zo seriálu Pán profesor, okrem toho sa venuje modelingu i hudbe, ona je módna influencerka.

Matúš Kolárovský alias Yael (20) má po svojom boku krásnu Nikolu Baranovú (21), hoci len pred nedávnom vyplávalo na povrch, že je otcom dieťaťa speváčky Veroniky Nízlovej z dua Twiins.

Spomínate si, aké bolo vaše prvé stretnutie a čo vás na tom druhom najviac zaujalo?

Nika: Naše prvé stretnutie bolo v decembri v roku 2020, zdá sa mi to, ako keby to bolo len včera. Stretli sme sa v Bratislave na oslave Matúšovho kamaráta a Matúš ma okamžite zaujal. Neviem úplne presne opísať, čím najviac, mala som pri ňom hneď povestné „motýliky v bruchu“ a bolo mi s ním neskutočne fajn. Užívam si tento pocit dodnes.

Matúš: Samozrejme, celá oslava mi bola celkom ukradnutá a sústredil som sa iba na dôležité veci, myslím tým na Niku. (úsmev) Pamätám si to úplne presne. Bol som vystresovaný a čakal som na ňu spolu s Klincom (Martin Klinčúch), pretože som neveril, že za mnou naozaj príde.





Čo si myslíte, je v dnešnej dobe romantika preceňovaná? A čo pre vás znamená Valentín a vyznania lásky? Pripravíte si navzájom nejaké prekvapenie?

Nika: Nemyslím si, že je romantika preceňovaná, akurát by sa nemala pripomínať iba v jeden deň v roku. Nikdy som sviatok svätého Valentína špeciálne neoslavovala. Skôr som toho názoru, že ľudia vo vzťahu by mali svoju lásku oslavovať každý deň a užívať si vzácne romantické chvíle počas celého roka. Ale Valentín je nakoniec veľmi milý sviatok a určite ma nejaká maličkosť vždy poteší. Prekvapenie pre Matúša mám pripravené, ale nemôžem vám ho prezradiť.

Matúš: Myslím si, že romantika by nemala byť nikdy preceňovaná. Samozrejme, všetkého veľa škodí, ale romantiku si ja osobne veľmi idem. Na Valentína máme pre seba vzájomne pripravené prekvapenia. Ja to svoje ešte nepoviem, lebo chcem Niku prekvapiť, no ona sa omylom preriekla o nejakej ceste niekam, takže som zvedavý, kam to bude.