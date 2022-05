Richard Lintner o prvej Citronáde aj premiérovej konzumácii huspeniny: Už nikdy viac!

Z nášho bývalého hokejového reprezentanta Richarda Lintnera (44) sa medzičasom stal hokejový funkcionár, ale aj televízny moderátor.

Zaspomínal si s nami na prvú Citronádu, čakanie na úvodný gól v NHL, ale aj nesmelé bežkárske pokusy a ešte menej radostnú premiérovú konzumáciu huspeniny.

Po jedenásťmesačných prípravách a vývoji formátu som v máji 2021 naživo odvysielal svoju úplne prvú Citronádu – šou v RTVS – počas majstrovstiev sveta v hokeji. Mojimi prvými hosťami v citronádovskom štúdiu v Čunove boli moji skvelí kamaráti bratia Hossovci a Luky Adamec. Pamätám si, ako sme v tolkšou zaspomínali s Mariánom Hossom na to, ako sme si chceli ako osemnásťroční kúpiť prvé auto, a to jeden spoločný trabant. Nakoniec sme si to, pochopiteľne, rozmysleli a každý sme si kúpili svoje vlastné auto.

Milujem dobré jedlo. Nedávno som úplne prvýkrát ochutnal domácu huspeninu. V našej dedine v Soblahove je huspenina skoro až na úrovni spoločenskej témy medzi susedmi. Dal by som čokoľvek za to, aby mi toto jedlo aspoň trochu chutilo. Skalopevne som sa však presvedčil, že huspeninu som nejedol len prvý, ale aj poslednýkrát. Ďalším takým problémom je pre mňa domáca tlačenka.

Prvých 12 zápasov v hokejovej NHL sa mi zdalo ako nekonečne dlhé čakanie, kým sa mi podarilo konečne skórovať. Potom konečne v 13. minúte svojho 13. zápasu som naplnil svoj detský sen, dať gól v najlepšej hokejovej súťaži na svete. Bolo to v decembri 1999 proti lotyšskému brankárovi Artursovi Irbemu, ktorému som o tri roky neskôr dal aj svoj posledný gól vo svojom úplne poslednom zápase v NHL na konci sezóny v 2003.Po snouborde, bežných lyžiach a skialpe som v decembri 2021 prvýkrát vyskúšal lyžiarske bežky. Začiatky boli ťažšie, ako som čakal. V televízii vyzerá bežkovanie oveľa jednoduchšie ako v realite. Moje prvé bežkárske kroky sledovali známi, ktorí boli svedkami toho, ako som po prvých dvoch krokoch spadol na zem a nevedel sa dobrých päť minút s pripnutými bežkami postaviť naspäť na nohy. Chýbalo už len, aby som mal na chrbte biatlonistickú pušku a komédia by bola hotová.