Dvojnásobná mama Zuzana Kubovčíková Šebová o rodine: Myslím, že sme komplet

Herečka Zuzka Kubovčíková Šebová (39) už takmer osem rokov hviezdi v obľúbenom seriáli Horná Dolná, kde hrá krčmárku Terezu. Aj keď si pomedzi natáčanie dopriala dvakrát pauzu, keď prácu vymenila za materskú dovolenku, momentálne je aj popri nej späť v pracovnom kolotoči.

S manželom, hercom Michalom Kubovčíkom (41), spolu vychovávajú staršieho syna Rudka (4) a len 10-mesačného Paľka. Aj keď majú prácu dobre naplánovanú, podľa Šebovej sa ich terajšia rodinná zostava už nezmení. Už teraz má toho podľa vlastných slov niekedy plné „kecky“.

Šebová je okrem úspešnej herečky aj mamou dvoch rozkošných synčekov Paľka a Rudka. Tých s radosťou a láskou vychováva spoločne s manželom Michalom. O ďalších deťoch však už neuvažuje. „Myslím si, že sme komplet,“ otvorene priznala herečka v Teleráne s tým, že so synov majú obaja veľkú radosť. „My sme šťastní a veľmi vďační, že sa to podarilo. Lebo veď predsa to nie je samozrejmosť, že máte detičky. A tiež už nie sme najmladší, takže sme radi, že sa nám to podarilo,“ vysvetlila.

Keďže ešte do minulého roka si pozornosť rodičov užíval starší syn Rudko sám, s narodením bračeka zažíva novú situáciu. A aj keď nového člena rodiny prijal podľa slov svojej mamy dobre, občas ho prepadnú slabé chvíľky. „Kým ten menší len ležal, tak to bolo v pohode, lebo Rudko si asi myslel, že takto bude ležať navždy.a Miško hovorí: ,No, a šou sa začína.‘,“ dodala s tým, že aj napriek pár vtipným poznámkam je medzi nimi obrovská láska. „Zrazu už je to také kontaktnejšie, ale veľmi sa z neho teší a strašne ho baví ho rozosmievať.dodala vtipne.