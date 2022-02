Spevák Peter Cmorik prežil v Tatrách krušné chvíle: Zážitok, ktorý by mu nezávidel nik

Slovenský spevák Peter Cmorik (41), ktorý sa preslávil vďaka účinkovaniu v súťaži Slovensko hľadá Superstar, prežíval krušné chvíle.

Muzikant, ktorý spomínanú súťaž vyhral, má za sebou zážitok, ktorý straší aj nejedného zdatného šoféra. So svojím autom, ktoré je jeho verným parťákom na každom jednom koncerte, skončil v poriadnej šlamastike.

Víťaz druhej série speváckej súťaže zažil chvíle, ktoré by mu nezávidel nik. Po odohraní koncertu pre Olympijský festival na Štrbskom Plese ho čakalo nemilé prekvapenie. Vo Vysokých Tatrách je stále kopa snehu, v dôsledku čoho zapadol so svojím autom tak, že nebola šanca vyjsť von. Zručný Cmorik si z toho však ťažkú hlavu nerobil.

„Aj takéto situácie sa dejú pri cestovaní. Našťastie sme to zvládli,“ prezradil spevák, ktorý na nič nečakal a vlastnými rukami sa pustil do odhrabávania snehu. Spoločnosť mu robili kolegovia z kapely Peter Cmorik band, od ktorých by človek čakal, že Petrovi pomôžu. Tí sa však nezmohli na nič iné, iba na to, chytiť do rúk mobily a natáčať speváka v akcii.