Speváčka Celeste Buckingham mení život od základov: Po duši lieči telo

Zdravie na prvom mieste. Talentovaná speváčka Celeste Buckingham (26) si prešla poriadne náročným obdobím.

Všetkých šokovala, keď priznala, že neznášala svoj zovňajšok a trpela anorexiou. Rozhodla sa však dať si svoju ubolenú dušu dokopy a odišla za svojimi rodičmi na Madeiru. Tam našla nový zmysel života a začala sa naplno venovať svojmu zdraviu. K tomu všetkému, samozrejme, patrí aj pohyb a s poriadnou sebadisciplínou už niekoľko mesiacov maká vo fitku.

Celeste Buckingham sa síce dnes už spokojne usmieva, no pred niekoľkými rokmi to nebolo úplne tak. Ako mladá sa stala úspešnou speváčkou a tlak z okolia na nejaký kult dokonalosti bol obrovský. Každý je však jedinečný, no speváčka to, žiaľ, najprv tak nevidela. Najprv priznala, že trpela anorexiou, no okrem toho trpela ďalším závažným ochorením - dysmorfofóbiou.

Práve táto choroba je definovaná ako strach z vlastnej škaredosti. Aby toho nebolo málo, dietámi si zničila žalúdok, avšak na slnečnej Madeire sa jej podarilo zmeniť stravovanie. „Som na seba celkom hrdá, ako som si zmenila prístup k jedlu. Zažila som anorexiu, kde som riešila každý kúsok jedla, potom som to prekonala tak, že som do seba dávala samé nezdravé veci, ale konečne mám pocit, že idem správnym smerom,“ zazneli nedávno slová speváčky.

Okrem toho umelkyňa dnes maká aj na svojej postave. „Makám... Po x rokoch, zdravotných blbostiach konečne makám a už štvrtý mesiac cvičím. Nikdy nie je neskoro a nie je sa za čo hanbiť a dôležité je začať,“ uviedla Celeste.