Rácz je na slobode! Obeť sexuálneho násilníka, speváčka Sima, v šoku: Necítim sa bezpečne

Má strach! Úspešná speváčka Sima (25) má za sebou temnú minulosť.

Ako štrnásťročné dievča sa stala obeťou sexuálneho zneužívania majiteľa modelingovej agentúry Petra Rácza (50). Ten je od roku 2019 obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia a ďalších skutkov. Len pred pár dňami ho však krajský súd prepustil z basy. Behá si po slobode a jediné, čo ho obmedzuje, je monitorovací náramok! Speváčka, ktorá bola jednou z jeho obetí, Novému Času prezradila, že jej pocit bezpečia je preč.

Rácz mal aj so svojou manželkou modelingovú agentúru, vďaka ktorej sa dostali do styku s mladými dievčatami. Tým nasľubovali hviezdnu kariéru na predvádzacích mólach, no, ako sa ukázalo, dvojica mala mladé dievčatá sexuálne zneužívať a na svojom konte majú mať až 25 obetí. Medzi nimi je aj známa speváčka Sima Hegerová, ktorá používa umelecké meno Sima. Následne vzali Rácza do kolúznej väzby, no po troch rokoch je znova na slobode.

Krajský súd totiž nakoniec vypočul argumenty jeho obhajcu, ktorý argumentoval tým, že mu nie je zrejmé, ako by mal jeho klient ďalej pokračovať v trestnej činnosti, keď agentúra zanikla a jeho osoba bola zdiskreditovaná. Súd mu dal teda nakoniec za pravdu a jediné, čo možného sexuálneho násilníka momentálne „drží pod dohľadom“, je monitorovací náramok. Ten však nemusí byť zárukou, že Rácz bude sekať dobrotu.