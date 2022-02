Zuzana Vačková skrývala dva roky veľké tajomstvo: Som šťastná babka!

Herečka a už aj influencerka Zuzana Vačková (52) sa teší so živého striebra.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Rodinné tajomstvo však dokázala tajiť dlhé dva roky! Jej rodina sa totiž rozrástla o nového člena. Aj keď svoj život mapuje na sociálnych sieťach pravidelne, tento krásny moment zo svojho súkromného života si nechala len pre seba. Jej syn Jakub (30) z nej totiž urobil babku. Novému Času sa podarilo zistiť, prečo tak dlho mlčala.

Zuzane Vačkovej prinášajú do života radosť jej dve deti, syn Jakub, ktorého mala už ako 23-ročná, a o štrnásť rokov mladšia dcéra Maruška. Už dva roky sa teší aj z vnuka Riška. Doteraz sa herečke darilo tajiť, že je oficiálne babka: „Môj vnuk už má dva roky, už stihol poriadne vyrásť. Áno, som babka,“ povedala Zuzana Vačková s úsmevom pre Nový Čas.

Vysvetlila nám, prečo doteraz otáľala a svetu vnuka neukázala: „Nejako som sa s tým netajila. Viete, korona priniesla to, že sme všetci sedeli doma, a zase ja rešpektujem, že môj syn má rád svoje súkromie. Tak to nedávam na sociálne siete. Tešíme sa v úzkom rodinnom kruhu.“ Prezradila, že je veľmi živý, v noci nevyplakáva a ťahá ho to ku gitare, takže nevylučujú, že z neho môže byť hudobník.

Umelkyňa nevie, či patrí k babičkám, ktoré vnúča extrémne rozmaznávajú, ale keď je s ním, má isté zásady: „Neviem, či ho rozmaznávam, ale snažím sa mu venovať plnú pozornosť a lásku. Keď som s ním, tak nedvíham telefón,“ povedala.