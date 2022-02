Prekvapenie Let’s Dance Kovačič zavaril Markíze: Problémy s dvoma nedeľňajšími prenosmi?!

Bez generálky rovno na priamy prenos?! Pompézna šou Let’s Dance sa po piatich rokoch vracia späť.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Už 6. marca bude nedeľný večer na Markíze patriť tanečným výkonom známych tvárí. Nový Čas ako prvý priniesol kompletný zoznam súťažiacich, no najväčším prekvapením je rozhodne „grilovač“ politikov Michal Kovačič (38). Ten sa z imidžu decentného moderátora v kravate razom ocitne na parkete v tanečných topánkach. Prijatím ponuky do Let’s Dance však Markíze zavaril na viacerých frontoch. Pre markizáka tak budú nedele boj s časovými veternými mlynmi.

Veľkolepá tanečná šou Let’s Dance sa už pred štartom pasuje s viacerými problémami. Nielenže sa začal medzi súťažiacimi šíriť nebezpečný covid, zježené vlasy môžu mať tvorcovia aj z časového harmonogramu Michala Kovačiča. Ten má totiž v jeden deň nielen priamy prenos relácie Na telo, ale aj generálku Let’s Dance. Okrem neho nebudú na parkete chýbať iné známe tváre, ktoré sú súčasťou už od samotného začiatku, ako napríklad Adela Vinczeová či Ján Ďurovčík.

Televízia nejaký čas skrývala prominentné mená pod rúškom tajomstva, no Nový Čas ako prvý odkryl ich identitu. Súťažiť o korunku kráľa alebo kráľovnej tanečného parketu budú známe herecké tváre, ako sú Diana Mórová, Ján Koleník či Marek Fašiang, alebo športovci ako Dominika Cibulková a Attila Végh. Najväčším prekvapením je však rozhodne (ne)priateľ politikov, „decenťák“ Michal Kovačič.



Na Let’s Dance sa valí lavína COVID-19: Po Fašiangovi vyradil omikron z tréningov ďalších súťažiacich

Svoj imidž uhladeného a decentného muža ale musí na chvíľu odhodiť a večer sa obliecť do nablýskaného kostýmu a poriadne to roztočiť na tanečnom parkete. Ako však dokáže skĺbiť svoju reláciu s touto veľkolepou šou v jeden deň? Moderátor v priamom prenose spovedá politikov v relácii Na telo, ktorej príprava je od rána, každú nedeľu o 13.00. No v nedele bude od skorých hodín aj generálka tanečnej šou, kde sa dolaďuje živý prenos.

Je teda jasné, že moderátor nebude stíhať všetko na 100 percent ako ostatní. „Ja budem v pozícii, že si odmoderujem Na telo na obed a budem bežať na parket, aby som si tam odtancoval. Myslím si, že to budem mať najhustejšie zo všetkých. Tým, že ja cez víkend najviac robím, tak z tohto pohľadu to budem mať náročnejšie. Za normálnych okolností som od rána do večera v nedeľu v robote, ale teraz budem musieť mať zmenený režim, čiže odmoderujem, sadám do taxíka a idem na priamy prenos,“ prezradil Novému Času Kovačič, ktorý sa rozhodne nalieta ako šarkan.