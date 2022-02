Obľúbená šou Citronáda sa počas ZOH vrátila na televízne obrazovky a na moderátorskú stoličku nezasadol nik iný, ako Rišo Lintner. Ten sa v polohe moderátora doslova našiel a kombináciu moderátor a bývalý športovec si nevie vynachváliť. Do nebies však vychválil aj zopár svojich moderátorských kolegov, na ktorých nedá dopustiť a sú mu veľkou inšpiráciou. Jeden obzvlášť!

Jedenáste vydanie relácie Citronáda však neuvidia diváci na televíznych obrazovkách. Valentínsku Citronádu budeme totiž vysielať online na našom portáli čas.sk v pondelok 14.2. o 19.00 a taktiež na Facebooku Nového Času. Pozerať sa to oplatí, ak sa totiž zapojíte do súťaže napísaním hesla, ktoré Rišo povie v relácii, do komentov na FB, niekto z vás bude môcť vyhrať a užiť si 4-dňový romantický pobyt v hoteli Kaskády pre dve osoby.