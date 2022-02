Valentínska Citronáda sľubuje skvelú zábavu: Moderátorovi Lintnerovi však doma urobí škrt cez rozpočet

Je sa na čo tešiť! Rišo Lintner sa počas ZOH vrátil na obrazovky s obľúbenou šou Citronáda, ktorá sa dočkala už svojej tretej série. Fanúšikovia šou sa však môžu tešiť na valentínsky online špeciál, ktorý sa ponesie, ako inak, v duchu lásky a vzťahov. Láska k športu tak prerastie v lásku v športe a šport v láske, takže témy budú viac než zaujímavé, a hostia tiež. Vyzerá to však tak, že práve kvôli valentínskemu špeciálu bude mať Rišo čo žehliť u vlastnej manželky, alebo nie?

Jedenáste vydanie relácie Citronáda však neuvidia diváci na televíznych obrazovkách. Valentínsku Citronádu budeme totiž vysielať online na našom portáli čas.sk v pondelok 14.2. o 19.00 a taktiež na Facebooku Nového Času. Pozerať sa to oplatí, ak sa totiž zapojíte do súťaže napísaním hesla, ktoré Rišo povie v relácii, do komentov na FB, niekto z vás bude môcť vyhrať a užiť si 4-dňový romantický pobyt v hoteli Kaskády pre dve osoby.