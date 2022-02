Víťazka Talentmánie Patrícia Janečková sa napriek zdrvujúcej diagnóze nevzdáva: Odhodlaný odkaz!

Smutná správa. Patrícia Janečková (23) už v roku 2010 ohúrila svojím anjelským hlasom celé Slovensko a Česko. Výnimočný talent predviedla v šou Talentmánia, ktorú nakoniec vyhrala.

Talentovaná umelkyňa má skvele rozbehnutú kariéru, no do jej života zasiahlo hrozivé ochorenie. S bolesťou v srdci poslala do sveta správu, že bojuje so zákernou rakovinou.

Krásnej a talentovanej speváčke Patrícii Janečkovej sa v jednom momente obrátil život naruby. Niekdajšia víťazka šou Talentmánia z roku 2010 si vypočula od lekárov správu, že trpí rakovinou. „Drahí priatelia, tento rok mal byť plný krásnych koncertov a divadelných predstavení. Všetko je inak. Pred pár dňami som od lekárov zistila, že ma čaká veľký boj. Rakovina bola, je a bude medzi nami, aj keď som si vždy myslela, že mladý rovná sa zdravý, nie je to tak. Výsledky biopsie preukázali zhubný nádor poprsia,“ priznala operná speváčka, ktorej sa slová hľadali len ťažko.





Napriek všetkému je už teraz rozhodnutá bojovať ako levica a všetkým sľubuje, že spievať neprestane. „S ťažkým srdcom musím na nejaký čas opustiť javisko a zrušiť všetky koncerty, aby som mohla naplno bojovať a liečiť sa. To však neznamená, že prestanem spievať! Hneď, ako budem mať silu, budem pre vás spievať a nahrávať. Mňa len tak niečo nedostane,“ dodala s odhodlaním Janečková. „Život ide ďalej a ja verím, že tento boj s pomocou lekárov vyhrám a zasa sa vrátim v plnej sile. Všetkým želám veľa zdravia, majte sa radi a hlavne nezabúdajte a dbajte na prevenciu,“ doplnila Patrícia, ktorá je odhodlaná nad zákernou chorobou zvíťaziť.