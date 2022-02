Otvorená spoveď Katky Žbirkovej: Prehovorila o Mekyho († 69) zdravotných problémoch aj jeho inštrukciách

Má pocit, že je stále pri nej! Manželka Mekyho Žbirku († 69) Katka (55) má už tri mesiace hlavu v smútku. Práve začiatkom novembra totiž do hudobného neba navždy odišiel náš velikán, ktorý skonal nečakane a v tichosti.

Napriek tomu, že nikto nečakal, že na druhý svet odíde tak rýchlo, sám zrejme tušil, že nie je zdravotne v poriadku.To sa na ňom podpísalo natoľko, že nakoniec ho zložil zákerný zápal pľúc, ktorým chronicky trpel už roky. Nie je preto prekvapením, že Meky bol pripravený na všetko a, ako jeho žena Novému Času povedala, nechal jej úlohy a prácu na niekoľko rokov.

Katarína prišla o milovaného manžela po tom, čo ho napadla nepríjemná baktéria a on skončil až na nemocničnom lôžku. Napriek tomu, že ho nakoniec prepustili do domácej liečby, spevák svoj boj prehral a 10. novembra minulého roku nečakane zomrel. Blondínka, ktorá s hudobníkom žila skoro tri desaťročia, sa teda utiahla do náručia rodiny a blízkych priateľov, s ktorými na velikána a svoju životnú lásku spomínala.





Doba smútku však pre Katku nemala dlhé trvanie. Novému Času totiž prezradila, že s Mekym sa pripravovala aj na najhoršie. „Meky stále niečo plánoval a pracoval až takmer do konca,“ opísala posledné dni hudobníka jeho žena. „V podstate nám dal úlohy na celý tento rok a nápady a idey aj na ďalšie roky,“ dodala Žbirková. Tá rozhodne nezaháľa a plní priania svojho zosnulého manžela presne podľa jeho inštrukcií.

„V dobe prvého lockdownu napísal viac ako dvadsať nových skladieb, z nich potom vybral a zostavil nový album, kde napísal väčšinu textov,“ prezradila blondínka s tým, že v pláne je momentálne prvý song aj s klipom a do mája by malo prísť aj na vydanie albumu. Čaká ju aj organizácia spomienkových koncertov k 70. narodeninám, ktorých by sa Meky dožil tento rok a uskutočnia sa v Prahe, Bratislave a Londýne.