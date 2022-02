Herec Oliver Oswald si užíva lyžovačku v Alpách: Takto pútal pozornosť na svahu

Oddych na snehu. Oliver Oswald (20) je hviezdou markizáckeho seriálu Oteckovia. No ľudia jeho hlas môžu počuť aj v jednom zo slovenských rádií.

Herec má na svojich pleciach značné množstvo práce, preto si aj on z času na čas rád dopraje oddych. A keď už, tak nech to rozhodne stojí za to. Uplynulý víkend sa totiž rozhodol dobiť baterky na lyžovačke v Alpách.





Oliver Oswald je mnohým známy najmä ako Luky z úspešného seriálu Oteckovia. Hercovi sa z pracovnej stránky veľmi darí, a tak si pomaly plní svoje sny. No a práve aj on rád objavuje nové miesta a dopraje si dovolenku a oddych. Najnovšie sa uplynulý víkend ozval z obľúbeného lyžiarskeho strediska v Rakúsku.

Zo záberov je jasné, že lyžovačku v takomto prostredí si poriadne užíval. „Bol som na lyžovačke v rakúskych Alpách, v Mölltaleri a Ankogeli, čo sú dve strediská. Bolo úplne super. Lyžujem už odmalička a veľmi ma to baví,“ prezradil Novému Času Oliver, ktorý určite pútal pozornosť aj svojou perfektne zladenou červenou výbavou.