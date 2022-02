Vojna na rapovej scéne vrcholí! Separ vs Rytmus a Ego: Kto komu vytrel kocúra?!

Preblémy gradujú. Členovia skupiny Kontrafakt, Patrik Rytmus Vrbovský (45) a Michal Straka (38) alias Ego, už niekoľko týždňov zvádzajú boj s kolegom z brandže Separom (35), vlastným menom Michalom Kmeťom.

Na so­ciálnych sieťach sa dlhodobo urážajú. Takmer na dennej báze zverejňuje Separ príspevky, kde Rytmusa a Ega ponižuje a obviňuje z nekalostí.V Rytmusovi to však už buchlo a vyjadril sa v dvadsaťminútovom videu, kde to Separovi poriadne vytmavil. Nemáš na nás a už sa s tým zmier, odkazuje.

Spustilo sa to, keď skupina Kontrafakt minulý rok vydala album, ktorý bol opäť najpredávanejší. Rytmus dokonca Separa pozval spoločne spraviť na album pesničku, čo sa aj stalo. Lenže ich album bol úspešnejší ako Separov a tomu sa to nepozdávalo.

Začal samozvaného kráľa rapu urážať z kopírovania zahraničných pesničiek a zašiel ešte ďalej. Vyťahoval aj súkromie, čo už Rytmusa nenechalo chladným: „Nebudem na teba vyťahovať dane, dotácie, hlasovky a esemesky. Ver mi, že poznám tvojich blízkych, viem, čo si za človeka,“ začal.

„My sme ťa pozvali na album v mieri. Pár dní nato si dal emočný výpad, lebo si nezvládol preteky, v ktorých dlhodobo prehrávaš a nevieš to prijať. Zaútočil si na Ega. Potom si to otočil, že ťa ohovárame a že si smutný,“ vyjadril sa Rytmus k Separovým útokom.

Nemáš na nás

Bývalý manžel speváčky Tiny si rád pripisuje rôzne prvenstvá, ktoré však podľa Rytmusa prikrášľuje. On sám čísla predaja roky zverejňuje, ale iba z jedného dôvodu: „Táto disciplína mi je prirodzená. Treba to ukazovať, lebo keď to nebudete ukazovať, tak bude takýto fejk alebo prifarbovanie. Pokiaľ tu bude Kontrafakt, tak budete druhí,“ odkázal.

Separa vysmial aj v ďalšej vete: „Tvoj prvý kŕč som zaznamenal, keď si povedal, že si mal najnavštevovanejšie turné v histórii Česko-Slovenska, čo je veľký omyl. V dobe Kráľ na jednom mieste nás videlo 40-tisíc ľudí. Čo je historicky najviac. Tie tvoje prvenstvá, predal som práve historicky najviac albumov za prvých dvadsať minút. Alebo, že ste skupina, ktorá má najviac fanúšikov s kerkami. Silou-mocou si chceš niečo pripísať,“ smeje sa vo videu Patrik.

Hackerský útok

Separ pred niekoľkými týždňami rozprúdil vojnu, keď obvinil Ega, že mu vybavil útok na jeho internetový obchod, ktorý ostal nefunkčný. Obvinil ho tiež, že aj s Rytmusom kradnú hudbu zo zahraničných pesničiek a zverejnil na sociálnej sieti mená celebrít, ktoré vraj Vrbovský ohováral a neskôr sa tváril ako kamarát.

To sa už zdalo „Kráľovi“ cez čiaru: „Kopanie si povýšil a začal vyťahovať súkromie. Sám tomu neveríš, aké h**ná na nás vyťahuješ!“ Ego má na to len jednu odpoveď: „Rešpektujeme scénu, rešpektujeme DMS a nič také som nekonal, ani by som aktívne nevykonával, voči nikomu z ich crew, tobôž nie voči komukoľvek, kto prekonal to, čo Separ. Posielame mier do kempu Pirát Army,“ povedal pre Nový Čas. Kedy sa šarvátky medzi hviezdami našej rapovej scény konečne skončia a či ešte dokážu niekedy prehodiť slovo, je tak otázne.