Zuzana Strausz Plačková otehotnela krátko po prepustení z CPZ: Ako môže jej dieťa zamiešať kartami?!

V utorok sa prevalila veľká novinka o tehotenstve Zuzany Strausz Plačkovej (30). Ako informoval Nový Čas, majetná influencerka je už v 12. týždni a na svoje prvé dieťa sa aj s manželom Reném (32) nesmierne tešia.

Napriek radosti, ktorú prežívajú, však nad ich hlavami stále visí čierny mrak podozrení, kvôli ktorým ešte v septembri minulého roka skončili obaja v cele. Brunetka krátko nato otehotnela, ale obvinení sa zatiaľ nezbavila.

Zuzana Plačková sa už o niekoľko mesiacov stane prvýkrát mamou. Svoje vytúžené bábätko čaká spolu s manželom Reném, s ktorým si užíva rozprávkový život a obaja si doprajú jeden luxus za druhým. No všetko sa zmenilo, keď ich minulý rok v septembri NAKA v putách odviedla do CPZ. Obvinili ich z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti. A aj keď sú na slobode, obvinenia sa nezbavili a ich mená stále nie sú očistené.

Cestou z basy sa vrátili do svojho domu v Miloslavove, kde sa však dlho neohriali, keďže ich kroky viedli na dovolenku do Mexika. Práve tam sa instagramová kráľovná dozvedela o tom, že je tehotná a túto informáciu si chcela nechať istý čas len pre seba, čo sa jej úplne podľa predstáv nepodarilo. Podľa zdroja Nového Času by mala byť v dvanástom týždni a napokon išla s pravdou von. „Áno, je to pravda, čakám dieťa,“ potvrdila Zuzana Novému Času.

Obvinenie na krku

Krásne chvíle sa však miesia aj s problémami, ktoré má nielen influencerka, ale aj jej muž na rováši. Za trestnú činnosť, z ktorej sú obvinení, im totiž hrozia tresty od 15 do 20 rokov. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a je nateraz nejasné, ako to dopadne. Plačková s mužom podala cez svojho právnika sťažnosť, avšak tá jej bola zamietnutá. Prípad je tak otvorený a čaká sa, čo bude ďalej.

V prípade, že by známu influencerku uznali za vinnú zo spáchania trestných činov, mohla by putovať do basy. S dieťaťom pod srdcom by sa tomu však mohla vyhnúť. „Za predpokladu, že by bola pani Plačková právoplatne odsúdená na nepodmienečný trest odňatia slobody a musela by nastúpiť do výkonu trestu, mohla by požiadať o odklad,“ vysvetlil právnik Róbert Bános. Zuzana by však zrejme mala aj inú možnosť.