Sympatická Zuzana Fialová si takto užíva exotiku, ľudí vyzýva: Dotlačme sa k optimizmu!

Slovenská herečka Zuzana Fialová (47) si užíva exotiku. Aj keď všade naokolo ukazuje svoju silu zúriaci koronavírus, rozhodla sa zbaliť si kufre a vydať sa za slnečnými lúčmi a vôňou mora. Zdá sa, že okrem načerpania pozitívnej energie prišla aj na rôzne myšlienky a uvedomila si, čo jej doma chýba počas tejto pandemickej situácie najviac.

Keďže pandémia pripravila o značnú časť pracovných povinností aj slovenských hercov, niektorí usúdili, že je čas ísť načerpať energiu do slnečných krajín. Medzi nimi aj Fialová, ktorá sa za oddychom vybrala do Afriky.

„Život vie byť prekrásny, magický a farebný. Ľudia sa na seba vedia usmievať len tak, na ulici. Už som aj zabudla, aké je to radostné,“ priznala svoje pocity. Tiež vyzvala ľudí k tomu, aby sa aj u nás tešili zo života. „Možno by sme to mali zase skúsiť aj u nás doma. Poďme sa experimentálne dotlačiť k optimizmu aj na našom krásnom Slovensku,“ vyslovila svoje prianie Fialová.