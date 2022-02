Juraj Šoko Tabaček a jeho veľké priznanie: Pohoršený zo svojej roly v Hornej Dolnej!

Herec Juraj Šoko Tabaček (43) už roky hviezdi v seriáli televízie Markíza Horná Dolná. Po boku hereckých kolegov Mateja Landla (58) a Romana Slaninu (51) dopĺňa trio štamgastov a opilcov v dedine.

Aj keď je Šoko známy svojím humorom a každú situáciu dokáže prevrátiť na zábavu, so svojou rolou v tomto seriáli nebol zo začiatku vôbec stotožnený. Avšak nakoniec prišiel na to, ako sa do nej vžiť a čo najviac a naplno si ju vychutnať.

Tabačeka si množstvo divákov v role štamgasta Tunela zamilovalo. Spolu s Matejom Landlom alias Bystrom a Romanom Slaninom, ktorému v seriáli prischla prezývka Kokos, tvoria nerozlučiteľné trio v seriáli Horná Dolná. Ako však Šoko priznal, istý čas sa nevedel so svojou postavou stotožniť. „Zo začiatku, keď som ju dostal, to vyzeralo, že ju nebudem mať rád. Bol som taký pohoršený, preboha, že ja pôjdem takýmto príkladom,“ priznal herec v rozhovore so Zuzanou Vačkovou.

Doplnil však, že si ju obľúbil hneď, ako sa na ňu začal pozerať v inom smere. „Ja som si to preložil do svojej reči a prijal som takú teóriu o tom, že Tunel, moja postava, je vlastne rozprávková bytosť... A nám trom sa deje všetko možné, čo nie je úplne v kontakte s realitou. A keď si odmyslíme to opitie, tak je to len taká komixová alebo nejaká postavička,“ vysvetlil.

Nakoniec sa do rolí rozprávkových postáv vžili aj jeho kolegovia z legendárneho seriálového tria. „My traja sa považujeme za rozprávkové bytosti... Hovorím o Triu Magores - Maťo Landl, Roman Slanina a ja. Považujeme sa zaň preto, lebo sa nám dejú zvláštne divné veci aj v rámci scenára, aj v rámci toho, čo by tam bolo treba zahrať. A naozaj nám toho prejde viac ako ostatným reálnejším postavám. Takže si fakt myslím, že sme blízko nejakej rozprávky,“ dodal Šoko s úsmevom.