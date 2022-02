Zuzana Plačková ukázala tehotenské bruško: Fanúšičkám odhalila zvláštny detail!

Influencerka Zuzana Plačková sa už nevie dočkať svojho prvého potomka. Fanúšičkam sa zverila s jednou zvláštnosťou.

Už sa krásne zaguľacuje! Známa brunetka je v sladkom očakávaní a svoju radosť rozhodne neskrýva, ba dokonca sa s podrobnosťami delí aj so svojim okolím. "Dosť sa pýtate na bruško, no ja ho mám cez deň menšie ...zrána, a večer ho mám normálne takto nafučané, neviem, či to máte aj vy tak baby alebo keď ste boli tehuľky," prezradila Zuzana na svojom instagramovom profile.

Podľa zdroja Nového Času by mala byť v dvanástom týždni. Jedna z našich čitateliek dokonca prezradila, že Plačková sa mala po návrate z exotiky objaviť v nemocnici v Malackách kvôli zdravotným problémom spojeným s jej tehotenstvom, čomu by nasvedčovali aj Zuzanine slová spred pár dní. „Už pár mesiacov mám nejaké problémy, o ktorých nehovorím verejne. Musím ležať, lebo keď dlho stojím na nohách, je mi na odpadnutie. Takže budem ležať, kým sa nedá všetko dokopy,“ priznala tajomne. O tehotenstve však ani nemukla. Napokon však išla s pravdou von a Novému Času potvrdila, že bude mama: „Áno, je to pravda, čakám dieťa.“ Novinku neskôr oznámila aj svojim fanúšikom, ktorí sa rátajú v státisícoch: „To najkrajšie, čo sa nám mohlo v živote stať. Naše vytúžené bábätko. Budeme rodičia.“