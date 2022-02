Pocisková si zaspomínala na prvé rande s Tůmom: Šialená láska na prvý pohľad to nebola!

V pondelok je sviatok svätého Valentína, ktorý si pripomínajú všetci zaľúbení. Pri tejto príležitosti sme sa opýtali známych dvojíc, či si spomínajú na to, ako dopadlo ich prvé spoločné rande.

Nela Pocisková (31) s partnerom Filipom Tůmom (43)

Herci sa bližšie spoznali na nakrúcaní seriálu Búrlivé víno. „Filip mi začal písať, či s ním niekedy nepôjdem na prechádzku so psom. Odpísala som mu, že niekedy možno. To bola moja častá odpoveď. Jedného dňa mi napísal, že stále sľubujem, tak som si povedala, že idem. Prechádzali sme sa v lese a pamätám si, že celý čas si pozeral na telefóne golfové výsledky, ale aj to, že som sa v kuse smiala. Dlho sme sa potom oťukávali a náš vzťah vznikal pomaly. Z mojej strany to nebola šialená láska na prvý pohľad, ale postupné uvedomenie si, ako ho veľmi ľúbim.“

Ako si spomínajú na svoje prvé rande Andrea Verešová, Zlatica Puškárová, Vlado Voštinár či Silvia Lakatošová?

