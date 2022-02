Známe tváre spomínajú: Aké bolo ich prvé rande? Kto komu vbehol do šatne a kto sa bozkával v priamom prenose

Spomínate si na prvé rande s vašim partnerom? Na štekliaci pocit motýlikov v bruchu sa len veľmi ťažko zabúda. Spýtali sme sa známych dvojíc, či si spomínajú na to, ako dopadlo ich prvé spoločné rande.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Modelka sa s budúcim manželom zoznámila na fotení. „Bolo to v roku 2001, keď som fotila titulku a on tam požičiaval svoje auto. Potom som ho asi 3 roky nevidela a stretli sme sa znovu náhodu. Oslovil ma, chvíľku sme sa bavili, povedal mi, že je právnik. Mala som práve pred štátnicou, tak som sa ho spýtala, či nemôžem prísť na konzultáciu. Pozval ma do japonskej reštaurácie, mojej obľúbenej, a radil mi s mojou diplomovkou. To bolo naše prvé rande. Začali sme sa stretávať častejšie, zistili sme, že si rozumieme a zamilovali sme sa do seba.“

Silvia Lakatošová (48) s manželom Pavlom Chovancom (54)

Silviu zoznámila s Paľom kamarátka Gabika Drobová. „Stretli sme sa prvýkrát v Rock FM rádiu, kde boli v tom čase Pali a Julo Viršík obrovské hviezdy. Bola som zamilovaná do jeho hlasu, ale predstavovala som si ho úplne inak. Išli sme spolu aj s Gabi na večeru a na WC som jej povedala, že toto bude môj manžel. Ozval sa mi potom po dvoch týždňoch, zavolal mi na pevnú linku a pozval ma na rande do vinárne k Andymu Hrycovi, kde sme preklábosili celú noc. Odprevadil ma domov, ale nedal mi ani pusu, dokonca sme si tri mesiace vykali. Prvá pusa padla na zápase Slovana, kde som mu ju dala ja. Mama mi doma povedala, že sa nemusím bozkávať v priamom prenose, videla to v telke. Sme spolu 30 rokov a stále nám to funguje.“





Peter Cmorik (41) s manželkou Danielou Lovlin (33)

„S Danielkou sme sa poznali už roky pred naším prvým rande, pretože sme hrali na rovnakej akcii a ja som jej omylom vbehol do šatne, keď sa prezliekala. Bolo to ešte v roku 2010,“ hovorí spevák. „Na prvé rande som ju pozval o šesť rokov neskôr na romantickú prechádzku do Rakúska, konkrétne na kopec Braunberg, ktorý je môj obľúbený a často som tam chodieval aj na motorke. Dlho sme sa prechádzali, veľa sme sa rozprávali a nadchýnali sa výhľadmi po okolí, na Devín, Dunaj, Moravu aj Bratislavu. Hneď z tohto nášho prvého rande mi zostal krásny pocit, že ju milujem, a trvá to až dodnes.“

Zora Czoborová (55) s manželom Petrom Illiášom (41)

„Prvé rande u nás prebehlo po troch mesiacoch veľmi aktívneho esemeskovania. Bolo to presne 1. mája v Košiaciach u môjho kamaráta, ktorý mal veľkú haciendu, kde bola opekačka vola. Petríka som tam teda pozvala a to bolo vlastne naše prvé rande, ktoré hneď zafungovalo. Na ďalší týždeň teda prišiel ku mne do Bratislavy a po dvoch týždňoch bol rozhodnutý, že tu bude žiť. Obaja sme vedeli, že chceme byť spolu,“ povedala nám fitnes trénerka.