Zuzana Vačková má vo veciach lásky jasno: Otvorene prehovorila o nevere aj zatĺkaní

Sú filmy a situácie, ktoré by sme chceli prežiť od začiatku do konca a naopak také, ktorým by sme sa najradšej vyhli oblúkom. K takým bezpochyby patrí aj nevera, na ktorú sme sa priamo opýtali herečky Zuzky Vačkovej. Tá žije v spokojnom a harmonickom vzťahu s priateľom Petrom už niekoľko rokov, a tak sme boli zvedaví, ako by v takomto prípade zareagovala práve ona. Vždy usmiata herečka v tom má jasno!