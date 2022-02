Šokovaní kolegovia: Ako hodnotíme vulgárneho Merčiaka? Slová, ktoré hovoria za všetko!

Normálne či totálny prúser?! Len nedávno obletela internet nahrávka komentátora a šéfa športového kanála RTVS Marcela Merčiaka (46).

Ten sa momentálne nachádza v Pekingu na zimných olympijských hrách, odkiaľ moderuje naživo, čo rozhodne nie je jednoduché. Ostrieľaný Merčiak, ktorý má všetko pod palcom, však, zdá sa, tlak a snahu o perfekcionizmus nezvládol. Profesionál, ktorý sa roky pýši priazňou divákov, sa odviazal viac ako ktokoľvek čakal a kvôli chybám v priamom prenose upustil uzdu svojmu slovníku.

V nahrávke, ktorú niekto zverejnil na internete, totiž tvár a hlas verejnoprávnej televízie používa jeden vulgarizmus za druhým a doslova soptí zlosťou a nervozitou. Jeho kolegovia z brandže vypäté situácie pri živých prenosoch chápu, ale niektorí majú za to, že Marcelovi nevhodne „uletel dekel“.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Iveta Malachovská (56)

- V našej brandži sa vulgarizmy používajú veľmi často, keď zlyháva komunikácia, technika, tak niekedy aj profesionalita ide bokom. Myslím si, že v každom povolaní sa ľudia, ktorým ide o dobrú vec, vulgarizmom neubránia. Ruku na srdce, kedy ste si nezanadávali, keď vám niečo nevyšlo. Viete, byť zodpovedný za vysielanie olympijských hier je veľký stres, viem, o čom hovorím, keďže denne vysielam naživo. Je však vyložene hyenistické a neférové, že niekto z nášho prostredia to vypustí do éteru, to by sa malo riešiť.

Karin Majtánová (47)

- Myslím si, že človek v krajnom rozčúlení použije aj vulgarizmy. Nikoho nimi neoznačoval, hneval sa na vzniknutú situáciu. Ruku na srdce, komu sa to nikdy v živote nestalo, napríklad za volantom. Skôr ma mrzí, že to niekto zverejnil, to sa kolegom nerobí. Musel vedieť, že tým spôsobí veľký rozruch. Máme tendenciu tešiť sa z prešľapu a úspech sa ignoruje. Skôr sa haní ako chváli. Chápem Marcela, v akom rozpoložení sa v daných okamihoch nachádzal. Viem, akému tlaku sú vysielacie štáby občas vystavené. Považujem ho a stále budem za veľkého profesionála.