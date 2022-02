Kuly s manželkou Luciou o veľkej hanbe na prvom rande: Pri tomto sa dvojica poriadne pýrila!

Spevák Mário Kuly Kollár (50) sa s manželkou Luciou (30) zoznámil pred 13 rokmi. Očarila ho vraj okamžite, napriek tomu si ju vôbec nevšímal a ona mala pocit, že ju nemusí.

Prezradili nám, prečo sa na prvom rande obaja hanbili, kto sa príde prvý udobriť, keď sa pohádajú, a dokonca pripojili aj krásne vyznania lásky, ktoré budú pre nich prekvapením, až keď si ich zároveň s vami prečítajú.

Pamätáte si vaše prvé rande?

Lucia: Také oficiálne prvé rande bolo pozvanie do kina na premiéru filmu.

Kuly: Bol to film so Sachom Baronom Cohenom, ktorý sa volal Bruno. Film presne pre zaľúbené dvojice. (smiech) Uvidíte prvých desať minút a budete sa strašne hanbiť.

Lucia: Nevedeli sme, kto z nás dvoch sa hanbí viac.

Je Kuly romantik?

Lucia: Áno, ale nie taký typický, ktorý by mi každý deň nosil kvety. Keď ho kopne múza, vie byť veľký romantik. Nemám však rada úplne tú sladkú gýčovú romantiku.

Kuly: Presne ako hovorí Lucka, nesmie to byť niečo, čo sme napríklad videli spolu v telke a ja to na druhý deň spravím. Malo by to byť nečakané, keď mi niečo napadne a poviem si, že to by sa jej mohlo páčiť.

