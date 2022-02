Valentínsky rozhovor s Kulym a jeho manželkou: Ako sa zoznámili a prečo sa jej zo začiatku stránil?

Spevák Mário Kuly Kollár (50) sa s manželkou Luciou (30) zoznámil pred 13 rokmi. Očarila ho vraj okamžite, napriek tomu si ju vôbec nevšímal a ona mala pocit, že ju nemusí.

Prezradili nám, prečo sa na prvom rande obaja hanbili, kto sa príde prvý udobriť, keď sa pohádajú, a dokonca pripojili aj krásne vyznania lásky, ktoré budú pre nich prekvapením, až keď si ich zároveň s vami prečítajú.





Ako ste sa zoznámili?

Kuly: Myslím, že to bolo na spoločnom turné s Chinaski, aspoň teda tak si to pamätám. Prvýkrát som ju však uvidel u nás v skúšobni, neviem však, načo tam bola. (smiech) Na to turné sme potrebovali nejaké vokalistky, tak sme si s chalanmi povedali, že by sa nám hodila.

Lucia: Zoznámili sme sa vďaka nášmu spoločnému známemu, ktorý mi chcel pomôcť v mojej speváckej kariére a poznal chalanov z Desmodu. Zorganizoval stretnutie v reštaurácii, kam som prišla s rodičmi. Potom som teda išla do tej spomínanej skúšobne. Neskôr sme sa ešte stretli na oslave a o rok si na mňa spomenuli, zavolal mi manažér, či by som s nimi nechcela ísť na turné.

Kuly, vám sa Lucia už páčila, keď ste ju zavolali na turné?

Kuly: Vôbec. (smiech) Bolo tam nejaké iskrenie, ale skončilo sa turné a dovidenia, ďakujeme. Zostali tam však nejaké kontakty, tak sme si začali písať.

Kto napísal prvý?

Kuly: Samozrejme, ja som musel byť iniciátor. Myslím, že som ju pozval na koncert.

Lucia: Asi by som nezachádzala do detailov. (smiech) Napísal mi takú inú SMS, cítila som, že nie je pracovná. Najskôr mi to bolo veľmi divné, pretože som mala pocit, že on ma nemusí, pretože na turné sa mi celý čas vyhýbal a stránil sa ma.

Stránili ste sa jej, lebo sa vám páčila?

Kuly: Áno, bojoval som s tým. Hovoril som si, že tadiaľto cesta nevedie. No hviezdy, osud a energie to zariadili tak, že sme sa dali dokopy.

Čím vás zaujala?

Kuly: Dobre sa mi s ňou rozprávalo, ale nebudem klamať, veľmi sa mi páčila. Bola také malé tmavé kuriatko - kalimero. (smiech)

A vás čím Kuly očaril?

Kuly: Bol som veľké kuriatko. (smiech)

Lucia: Tiež sa mi s ním dobre rozprávalo, od začiatku sme si veľmi rozumeli. Očaril ma však veľkou charizmou a humorom. Stále ma dokáže veľmi dobre pobaviť.

Pamätáte si vaše prvé rande?

Lucia: Také oficiálne prvé rande bolo pozvanie do kina na premiéru filmu.

Kuly: Bol to film so Sachom Baronom Cohenom, ktorý sa volal Bruno. Film presne pre zaľúbené dvojice. (smiech) Uvidíte prvých desať minút a budete sa strašne hanbiť.

Lucia: Nevedeli sme, kto z nás dvoch sa hanbí viac.

Je Kuly romantik?

Lucia: Áno, ale nie taký typický, ktorý by mi každý deň nosil kvety. Keď ho kopne múza, vie byť veľký romantik. Nemám však rada úplne tú sladkú gýčovú romantiku.

Kuly: Presne ako hovorí Lucka, nesmie to byť niečo, čo sme napríklad videli spolu v telke a ja to na druhý deň spravím. Malo by to byť nečakané, keď mi niečo napadne a poviem si, že to by sa jej mohlo páčiť.

Kedy ste spravili niečo romantické?

Kuly: Snažím sa vždy Lucku prekvapiť kvetmi, ktoré miluje. Naposledy som jej dal na meniny obrovskú kyticu hortenzií.