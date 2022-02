Herec a hudobník Daniel Fischer je od mája minulého roku hrdým otcom dcérky Mai, ktorú vychováva so snúbenicou Dominikou Kavaschovou. Sympatický muzikant sa tak musí poriadne obracať a okrem skúšania v divadle sa vrhol aj do práce na novom albume. Fischer prehovoril nielen o umeleckých aktivitách, no nevyhol sa ani otázke druhého dieťatka. Dočká sa ich dcérka čoskoro súrodenca?