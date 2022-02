Herec Matúš Kolárovský o spoločnom dieťati s Veronikou Nízlovou: Prvé slová o otcovstve!

Pustil si ústa na špacír. Mladý exotický herec Matúš Kolárovský sa rozhodol prehovoriť o kauze, v ktorej je spájaný so speváčkou Veronikou Nízlovou.

Umelec bol a je horúcim kandidátom na otca jej niekoľkomesačnej dcéry. Identitu muža, s ktorým dieťa splodila, brunetka dlhodobo tají a Kolárovský sa k celej veci nevyjadroval. Až doteraz. Ako pre Smotánku TV Markízy povedal, chce sa iba zo všetkého tešiť, aby boli všetci zdraví a spokojní. Svalnatý umelec týmito slovami naznačil, ako na tom s Veronikou Nízlovou sú.

Mladík síce v januári ukázal na sociálnej sieti svoju oficiálnu priateľku Nikolu, ale ani po tom „šuškanda“ neutíchala. Matúš už nevydržal a pre markizácku Smotánku sa konečne k Veronike Nízlovej a dohadom o otcovstve vyjadril: „Chcem povedať len to, žeeee... By som chcel pozdraviť veľa, veľa médií. Napriek tomu, čo všetko tomu predchádzalo a možno nikto nemusí ani vedieť, že čo všetko sa stalo alebo tak... Chcem sa z toho len tešiť, lebo je to vlastne super a všetci sme zdraví a šťastní a spokojní. A len to by som k tomu povedal. Čiže pozdravujem všetkých mojich blízkych v ich domovoch a mám vás rád,“ povedal záhadne Matúš. Netradičný prístup speváčky z dua Twiins, tajiť otca dieťaťa, vyvolával množstvo otázok.

Začali sa skloňovať viacerí adepti, avšak, najviac sa začalo v kuloároch hovoriť práve o hercovi zo seriálu Pán profesor a Oteckovia Matúšovi Kolárovskom. Dvojica sa mala zoznámiť v roku 2020 pri natáčaní videoklipu Každý deň. Cesty sa im skrížili aj pri nakrúcaní šou Tvoja tvár znie povedome. Exotický mladík sa k veci nevyjadroval a o ich vzťahu zaryto mlčal.

Nechce byť súčasťou ich života

Bolo veľkým prekvapením, keď Veronika Nízlová v lete priznala, že pod srdcom nosí dieťatko. Žiadneho oficiálneho partnera totiž vtedy po svojom boku nemala. Dcéra Nea sa narodila, ale otca držala a drží stále v tajnosti. Zvedavcom ihneď odkázala, že jeho meno nikdy neprezradí: „Hoci s ockom dieťatka nie sme spolu, vždy mu budem vďačná za tento dar. Dohodli sme sa, že jeho meno nebudem zverejňovať. Takisto rešpektujem jeho rozhodnutie, že nebude súčasťou nášho života. Želám mu všetko dobré,“ napísala brunetka.