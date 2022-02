Na Let’s Dance sa valí lavína COVID-19: Po Fašiangovi vyradil omikron z tréningov ďalších súťažiacich

Vírus naberá na obrátkach. Už 6. marca sa na televízne obrazovky vráti nablýskaná tanečná šou Let’s Dance.

Prípravy sú už teraz v plnom prúde, pretože skvelé súťažné výkony si vyžadujú svedomitú prípravu. No žiaľ, celú situáciu modro-žltej televízie komplikuje neutíchajúci koronavírus, ktorý začal kosiť aj v ich radoch. Ako Nový Čas informoval, len pred týždňom vyeskalovala panika okolo Mareka Fašianga (36), ktorý mal krátko po promo fotení pozitívny test na COVID-19. Aby toho však nebolo málo, neostalo len pri jednom mene. Na zoznam pozitívnych pribudli ďalší dvaja, Aischa (20) a Adam Bardy (27). Sú tréningy a natáčanie v ohrození a budú pribúdať aj ďalší?

Už čoskoro po piatich rokoch odštartuje Markíza siedmu sériu tanečnej šou Let’s Dance. Túto jar sa môžu diváci tešiť na skvelé súťažné výkony a budú môcť sledovať, kto vyhrá titul kráľa či kráľovnej tanečného parketu. Televízia istý čas skrývala pod zámkom mená celebritných súťažiacich, no Novému Času sa ako prvému podarilo odtajniť ich identitu.

Nebudú chýbať známe herecké tváre ako Diana Mórová, či Ján Koleník, alebo športovci ako Dominika Cibulková a Attila Végh, ale ani politický moderátor Michal Kovačič. Meno jedenásteho súťažiaceho si televízia nechávala dlhší čas pre seba, no nakoniec sme zistilli, že to bude známy Otecko Marek Fašiang, ktorý po televíznom fotení rozbehol vlnu poriadnej paniky. Práve on ako prvý z partie skončil s pozitívnym testom na koronavírus hneď po oficiálnom promo fotení k šou, a tak kompetentným okamžite zamrzol úsmev na tvári.

No aby toho na ich pleciach nebolo málo, do skupiny nakazených sa, žiaľ, pridali aj ďalší účinkujúci, ktorí si musia dať pauzu aj od spomínaných tréningov. Práve tie sú teraz pre súťažiacih veľmi dôležité, keďže tanečné topánky sú pre mnohých novinkou. A tak doma s nebezpečnou pliagou skončili Aischa s Adamom Bardym. „Áno, covid neobišiel ani mňa. Samozrejme, nabúralo nám to tréningový režim, ale verím, že sa dostaneme do nastoleného tréningového tempa hneď, ako to bude možné,“ zazneli slová modela, ktorý verí, že to nebude mať žiaden vplyv na jeho tanečné výkony.

„Bohužiaľ, momentálne sa trápim s covidom aj ja, ale verím že čoskoro budem v poriadku, pretože už sa neviem dočkať tréningov,“ doplnila Aischa. Ostáva len veriť, že obaja všetko zameškané s úplným prehľadom dobehnú.

Je v ohrození celá šou?

Omikron zúri na celom Slovensku a počty pozitívnych rapídne narastajú. Samotná šou Let’s Dance a ľudia, ktorí sú súčasťou projektu, sú preto v ohrození a všetci si musia dávať obrovský pozor a dodržiavať prísne opatrenia. Celá situácia je vážna, no kompetentní k nej pristupujú veľmi zodpovedne.

„Televízia Markíza sa riadi prísnymi hygienickými pravidlami nad rámec všeobecne platných protipandemických opatrení. Každá osoba sa na mieste testuje a v prípade pozitívneho výsledku nemá umožnený vstup na výrobu. Ďalší postup vyplýva z aktuálne platných opatrení,“ povedal Novému Času PR manažér projektu Tadeáš Kurka. Na fotení však boli desiatky ľudí nielen zo štábu, ale aj hviezdne osadenstvo celej šou. Koho a či lavína covidu zmetie aj ďalších ľudí, tak nateraz zostáva otázne.