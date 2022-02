Kaderník Patrik v Bez servítky šokoval svojim príbehom: Keď som mal pol roka, mama ma opustila

Postavil sa sám na vlastné nohy. Jojkárska šou Bez servítky je plná nielen zaujímavých receptov, ale aj ľudí, ktorí si prešli nie jednou skúškou.

V minulých častiach sa na televíznych obrazovkách ukázal talentovaný kaderník Patrik Gašpar (23), ktorý chcel ukázať svoje kuchárske zručnosti. No viac, ako tie všetkých šokoval jeho neuveriteľný životný príbeh, z ktorého doslova mrazí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Patrik Gašpar, ktorý sa zúčastnil šou Bez servítky, má za sebou poriadne rany osudu. Ako malé bábätko ho opustila vlastná mama a všetko ostalo na pleciach jeho starostlivej babičky. „Mama ma neučila variť, keďže keď som mal pol roka, matka ma opustila. Neviem doteraz prečo. Ušla. Ale ak sa na mňa pozerá, tak ťa pozdravujem Silva a vieš, kde máš páliť. V živote ťa ani vidieť nechcem,“ zazneli slová kaderníka, ktorý je s celou situáciou vyrovnaný. „Od osemnástich rokov som žil sám, takže som sa musel naučiť variť. Keď som bol ešte na základnej škole, chcel som sa prihlásiť za kuchára, ale nevyšlo to chválabohu, v živote by som to asi nerobil. Učil som sa sám variť, keďže som býval sám,“ doplnil dnes spokojný Patrik.

„S otcom som nežil, keďže on si našiel druhú. Žili sme ja, babka, brat. Babka je pre mňa druhá mama. Klobúk dole pred ňou, že to dala a za to ju veľmi ľúbim. Za ňu by som dal aj život. Moja matka bola (s prepáčením) ku*** a ušla s 15-ročným frajerom. Nehanbím sa ani za svoje detstvo a ani za svoj život. Babka bola pre mňa aj mama, aj otec,“ dodal Patrik Gašpar.