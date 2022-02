Nedožité narodeniny Milana Lasicu († 81): Pražská oslava plná smiechu

Začiatkom februára by maestro Milan Lasica († 81) oslávil úctyhodný vek 82 rokov.

Celý život robil to, čo bolo jeho srdcu blízke. Hral, moderoval, písal. Nie je to však ani rok, čo nečakane vydýchol na svojom milovanom javisku, ktoré bolo preňho všetkým. Na legendárneho humoristu spomína aj jeho milovaná manželka, herečka Magda Vášáryová (73), ktorá hercove nedožité narodeniny oslávila tak, ako by si to on želal. S humorom a v kruhu najbližších v stovežatej Prahe.

Pred troma dňami by bol humorista Milan Lasica oslávil svoje 82. narodeniny. Minulý rok nás však opustil, keď nečakane skonal na javisku v Štúdiu L+S. Jeho milovaná manželka, herečka Magda Vášáryová naňho myslí každý jeden deň a jeho narodeniny oslávila tak, ako by to on chcel. „Dnes sme tvoje narodeniny oslávili v Knihovni Václava Havla spolu s Bolkom. A nasmiali sme sa. Bol by si rád. Nemal si rád vážne tváre a oslavy,“ prihovorila sa mužovi svojho života do neba verná manželka Magda Vášáryová.

Spomienkový event nedožitých narodenín Milana Lasicu s názvom V krátkosti pripravila Knihovna Václava Havla. Na všestranného maestra si prišli zaspomínať Peter Lipa, Bolek Polívka, Daniela Kolářová či manželka Magda Vášáryová. Na herca spomínalo aj kníhkupectvo Domased. „Získal si aj srdcia mladej generácie. Jeho koncert na festivale Pohoda si vypočuli tisícky divákov. Pesničky, ktoré tam hral, napísal v čase, keď väčšina z nich ešte ani nebola na svete. Vyučoval na VŠVU a na mladú generáciu nazeral s veľkou nádejou,“ vychválili nezameniteľného umelca.