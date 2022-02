Ťažko chorý Marcel Nemec bojuje z posledných síl: Komik si plní želania zo svojho zoznamu!

Ubehlo iba niekoľko týždňov, čo umelec a hudobník Marcel Nemec (50) absolvoval vážnu operáciu brušnej dutiny. Okrem fyzickej záťaže musel spracovať aj strašnú diagnózu.

Lekári mu po zákroku oznámili, že našli niekoľko nádorov. Herec sa však nezrútil. Začal brať chemoterapiu a hneď, ako mu to zdravotný stav dovolil, sa postavil na javisko. Vo štvrtok odohral večerné predstavenie ešte výraznejšie schudnutý, ale s elánom, ktorý nestráca ani v týchto ťažkých dňoch. Na svojom poslednom liste želaní si tak odškrtol ďalší cieľ.

Osud sa s ním nepríjemne zahral, ale on nestráca nádej a chuť do života. Vždy dobre naladenému a usmiatemu Marcelovi Nemcovi po búrke opäť vyšlo slnko. Nedávno ešte ležal na nemocničnom lôžku pripojený na hadičky, napichaný infúziami a s rozrezaným bruchom. Nezrútil sa však. Dokonca ani po tom, ako sa dozvedel, že má rakovinu. Dopredu ho hnala vízia, že otvoria divadlá a on bude môcť opäť zabávať divákov, ktorí ho nabíjajú nesmiernou energiou.

Vo štvrtok sa tak prvýkrát po zdravotných problémoch postavil na divadelné dosky a priam žiaril. Necítil únavu ani oslabenú kondíciu: „Bolo to fantastické, neuveriteľné. Po dvoch mesiacoch sme opäť hrali. Mali sme živých divákov a boli skvelí, vnímaví a vďační. Mám skvelých kolegov, s ktorými je radosť žiť na javisku, čiže bol to pre mňa sviatok. Vládal som. Zatiaľ ma telo poslúcha, bolo to okej,“ povedal šťastný herec pre Nový Čas. Po tom, čo mu však bola oznámená nekompromisná diagnóza, húževnatý Marcel si sadol za stôl a dal na papier všetky svoje sny, ktoré si chce ešte na tomto svete splniť.