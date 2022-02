Karin Haydu sa dáva do formy: Púta pozornosť, ale nie svalmi!

Známa herečka Karin Haydu (44) si, zdá sa, dala predsavzatie, že v novom roku si vyformuje nové telo.

A tak nabehla do moderného fitnescentra, kde pod taktovkou profesionála maká ostošesť. Svalnatý tréner ju totiž vôbec nešetrí. Herečka je však vo fitku neprehliadnuteľná. Potí sa totiž v luxusnom tričku prestížneho francúzskeho módneho domu za stovky eur.

Kým ostatní chodia v teplákoch a športových tričkách, Karin Haydu sa ako správna celebrita zaodela v posilňovni do exkluzívnej značky. Aktuálne pravidelne potí pot a krv v „pumpárni“, ako priaznivci nazývajú fitko, kam umelkyňa chodí vykresať si štíhlu líniu. Ak by ste si mysleli, že maká v nejakej priemernej športovej značke, ste na omyle. Brunetka stavila na prestížnu francúzsku značku Christian Dior. Takéto kúsky sa pohybujú v závislosti od modelu medzi 500 až 1 000 eurami. Málokto by si takýto luxusný kúsok zrejme zobral prepotiť do fitka. Karin to však neprekážalo a na pomôcke bosu s činkou kettlebell svižne robila drepy.