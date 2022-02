Pôjdu po stopách Ceterovej a Vémolu? Bagárová a MMA bojovník opäť spolu, táto fotka vyvoláva otázky!

Nie je tomu tak dávno, čo česká speváčka Monika Bagárová (28) zverejnila správu o rozchode s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom (31). Je teraz všetko inak?

Monika Bagárová, ktorá má so známym bojovníkom dcéru Rumiu, sa ešte v decembri podelila na Instagrame o veľký zvrat v jej živote. „Niekedy Vám v živote nevyjdú veci tak, ako by ste si priali aj napriek tomu, že ste bojovali do poslednej chvíle. Myslím, že je fér Vám povedať, že už nie sme rodina,“ napísala vtedy sympatická hnedovláska.

Fotky s Makhmudom dlhý čas nekompromisná porotkyňa SuperStar nezverejňovala, okrem spomínanej decembrovej, ktorá mala pôsobiť ako rozlúčková. Teraz sa zdá, že je všetko inak. Na sociálnu sieť zavesila novú fotografiu, kde spolu s Rumiou a Makhmudom spoločne pózujú a vyzerajú pri tom ako šťastná rodina.

Či sa dala dvojica opäť dokopy alebo si len speváčka chcela fotku na pamiatku ponechať, vedia len oni alebo ich blízki príbuzní. Ukáže až čas, či pôjdu po stopách playmate Lely Ceterovej a MMA bojovníka Karlosa Vémolu, ktorí po búrlivom rozchode opäť tvoria šťastný párik ako z rozprávky.