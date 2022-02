Vincze musel s manželkou Adelou a Kovačič Hanzelovou predčasne pristáť: Strach a slzy v lietadle!

Dráma v lietadle! Ženská posádka nezvládla let v malom stroji a výlet tak musel byť predčasne ukončený.

Moderátor Viktor Vincze netají lásku k lietaniu, čoho dôkazom je aj to, že sa nedávno stal pilotom malých lietadiel. Na túto zábavku nahovoril aj svoju manželku Adelu i známu novinárku Zuzanu Kovačič Hanzelovú a zobral ich na letecký výlet. Ten však nedopadol podľa predstáv niektorých ľudí na palube.

Podľa instagramových príbehov sa trojica na let zo začiatku tešila. Nemilo prekvapené však neskôr ostali Vinczeová a Kovačič Hanzelová, ktoré na takéto lety v malých lietadlách očividne nie sú zvyknuté. „Mal to byť krásny let nad Tatrami vo výške 10-tisíc stôp. Ale to by sme s @pushcash_ nemohli mať na palube tieto pasažierky...“ napísal na Instagrame Vincze, ktorý sedel vedľa pilota.

Ženská posádka sa vzadu v lietadle kŕčovito držala za ruky, Kovačič Hanzelová dokonca neudržala slzy. "Všetky ženy na palube tento zážitok neodporúčajú," napísala na sociálnej sieti vystresovaná novinárka. Lietadlo sa muselo nakoniec, ako napísal Vincze, vrátiť naspäť a let sa tak skončil predčasne.