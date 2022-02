Gabriela Drobová rozposiela svadobné pozvánky s magickým číslom: Svadba po západe slnka?!

Dramaturgička Gabriela Drobová (47) by mala už o krátky čas predstúpiť pred oltár.

Svadbu so svojím dlhoročným partnerom Karolom Rumanom (46) mala naplánovanú síce ešte na minulý rok, žiaľ, pre zdravotné problémy otca museli prípravy odložiť.Gabika sa však konečne dočká. V schránkach priateľov už totiž pristávajú pozvánky s naozaj magickým dátumom a nevesta, pre ktorú to bude už druhá svadba, si to vymyslela naozaj netradične.

Známa televízna tvár Gabriela Drobová sa po rokoch dočkala. Jej partner Karol Ruman, s ktorým prežila údajne aj niekoľko rozchodov, sa minulý rok vyjadril. Blondínku požiadal o ruku a koncom roka 2021 mala byť veselica. Dvojica však musela svoj veľký deň D presunúť. Možno urobili dobre. Svadbu si druhýkrát naplánovali na deň s magickým dátumom.

Dvojica nenechala nič na náhodu a aj čaro okamihu Gaba vyšperkovala. Párty totiž odštartuje v netradičnej hodine, má to však pointu. Drobová s Rumanom vykročia do spoločného života ako manželia so správnou konšteláciou hviezd: „Gabriela Drobová a Karol Ruman sa veľmi potešia, ak si pre nich zarezervujete termín 20. 2. 2022 od 20.00,“ stojí na pozvánke pre ich priateľov.